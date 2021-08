Série D: Artilheiro “ninja” é a grande esperança do Fast-AM

Manaus, AM, 17 (AFI) – O ninja e artilheiro do Fast-AM, Jackie Chan, é um dos ótimos nomes do Campeonato Brasileiro Série D. Ele marcou seis gols, até o momento e tenta ajudar o Tricolor de Aço na busca pela classificação à próxima fase.

O Fast é o quinto colocado do Grupo A1 com 13 pontos, a três do G4, que é aberto pelo Galvez-AC. Há três rodadas do fim, Jackie Chan é a esperança para colocar a bola na rede e garantir as vitórias.

JÁ ESTÁ EM CASA

‘O QUE SEI FAZER DE MELHOR: GOLS’

O atacante chegou ao Fast por empréstimo do Manaus-AM, que disputa a Série C na atual temporada. A perda de espaço no Gavião, porém, não desmotivou Jackie Chan. Os seis tentos pelo Fast aconteceram em nove partidas, uma baita de uma média.

“A gente tem que sempre procurar evoluir, sou um cara muito focado no dia a dia para que as coisas fluam dentro de campo, procuro sempre deixar meus 100 % dentro de campo, independentemente do clube que estou atuando, e as coisas acontecem naturalmente. Procuro sempre ajudar meu time com o que sei fazer de melhor: gols.”

JOGO GRANDE

Na próxima partida, o confronto é direto. O Fast visita às 16 horas do domingo (22), no Floro de Mendonça, o terceiro colocado Penarol-AM, que soma 17 pontos. Uma oportunidade daquela para o Tricolor de Aço encostar na briga, onde “só a vitória interessa”.

“Sabemos da importância dessa partida, estamos focados, temos uma semana boa pra trabalhar e fazer um grande jogo lá. Sabemos que tem jogadores de qualidades do lado de lá, mas só a vitória nos interessa. Se pretendemos alcançar coisas maiores na competição temos que pensar na vitória sempre. Vai ser mais uma final para gente.”