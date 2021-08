Série D: Atacante alega ‘problemas de saúde na família’ e rescinde com o Imperatriz-MA

Imperatriz, MA, 24 (AFI) – Depois da saída do técnico Samuel Cândido, o Imperatriz-MA tem nova baixa para a reta final do Campeonato Brasileiro Série D. O clube confirmou a saída do atacante John Maranhão, que alegou problema de saúde na família para pedir rescisão. Ele deixa o clube com 11 jogos e quatro gols marcados.

COMUNICADO DO IMPERATRIZ

“Comunicamos que o atleta Johns Starlony (John Maranhão), não integra mais o elenco do Imperatriz.

Para pedir a rescisão de contrato, o jogador alegou problema de saúde na família e que estava com emocional comprometido para o nosso próximo jogo.

Agradecemos o trabalho desempenhado pelo atleta, a quem desejamos sucesso – diz o comunicado oficial do Imperatriz“.

SÉRIE D

Após perder de 4 a 1 do Paragominas na Arena Verde, o Cavalo de Aço ficou fora do G4 do Grupo A2, na quinta colocação com 15 pontos, a dois da zona de classificação. Na 13ª e penúltima rodada da primeira fase, o clube maranhense receberá o 4 de Julho no sábado, às 16 horas, no Frei Eifânio.