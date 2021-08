Série D: Bahia de Feira-BA cobra dívida milionária de equipe da Série B

Feira de Santana, BA, 26 (AFI) – O Bahia de Feira-BA entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD), órgão da CBF responsável por resolver as desavenças entre clubes, atletas, treinadores e empresários, cobrando R$ 1 milhão do Vitória. O valor é referente a venda dos jogadores Van e Gabriel Bispo.

ENTENDA

O lateral e o volante foram vendidos em 2019, por R$ 300 mil e R$ 700 mil respectivamente. O Bahia de Feira alega que o rubro-negro não honrou o acordo e até agora não realizou nenhum tipo de pagamento.

Caso seja punido, o Vitória ficará proibido de registrar novos atletas, algo que já ocorreu no ano passado. Ainda não há previsão de quando o caso será julgado.