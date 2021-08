Série D: Boa Esporte tenta recurso no STJD para ter público no estádio

Varginha, MG, 19 (AFI) – A diretoria do Boa Esporte anunciou que irá recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), para que haja público na partida contra o Rio Branco-VN, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O clube já possui uma autorização por meio de decreto da Prefeitura, porém a CBF não incluiu a competição no Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios.

ENTENDA O PROTOCOLO DA CBF

No documento, prevê a volta de publico na fase de quartas de final da Copa do Brasil, além das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Porém, a decisão final depende das autoridades sanitárias locais.

QUEM PODERÁ ENTRAR?

Para ter acesso aos estádios, os torcedores terão que fazer um teste RT-PCR para detecção do vírus SARS-CoV-2 até três dias antes da data da partida. Como alternativa, também será aceito o teste ‘Pesquisa de Antígenos’, se realizado em até dois dias antes da partida.

CONFIRA O POSICIONAMENTO DO CLUBE

“O Boa Esporte comunica que entrará com petição no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) requerendo a liberação de público para as partidas realizadas em Varginha-MG.

Conforme o Decreto Municipal estabelecido pelo prefeito Verdi Lúcio de Melo, eventos esportivos profissionais já podem conter público, seguindo os protocolos e medidas de segurança.

O Boa espera contar com a presença dos torcedores já na próxima partida em casa, diante do Rio Branco-VN, no sábado (28/08). A partida será válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D – escreveu o Boa nas redes sociais.