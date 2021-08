Série D: Brasiliense completa aniversário e atinge a maioridade. Mas e o futuro?

Brasília, DF, 02 (AFI) – O Brasiliense Futebol Clube do Distrito Federal foi fundado em 1 de agosto de 2000. Ao completar seus 21 anos neste domingo e atingir a sua maioridade, o clube candango comemora a data mas preocupado com seu futuro.

No seu primeiro ano de existência, o Brasiliense conquistou o título da série C do brasileiro. Em 2002 foi vice-campeão da Copa do Brasil, na disputa com o Corinthians. Em 2004, em plena Fonte Nova, em Salvador, o Brasiliense alcançou o título de campeão da série B do brasileiro. Em 2005, disputou sua primeira série A do brasileiro. Ao final da competição, foi rebaixado para a série B de 2006.

TEMPOS DIFÍCEIS

O jacaré brasiliense permaneceu na segunda divisão nacional até 2010, quando foi rebaixado para a série C do brasileiro. Desde 2014, o time do estádio da Boca do Jacaré tenta voltar à elite do futebol brasileiro, mas continua disputando a quarta divisão nacional. No futebol candango, o Brasiliense conquistou o título local em dez oportunidades.

GRANDES NOMES

Na sua rápida história no futebol, jogadores importantes passaram e foram destaques do clube, caso de Wellington Dias, Iranildo, goleiro Donizetti, Lúcio, Marcelinho Carioca, Vampeta entre outros. No momento atual do clube, estão atletas conhecidos nacionalmente, caso do zagueiro Preto Costa, do volante Radamés, de Jorge Henrique e Carlos Eduardo, Didira, Alan Mineiro, além do artilheiro o Amor, Zé Love. Os pratas da casa são Edmar Sucuri, Badhuga, Aldo, Sandy e Peninha.

CAMPANHA NA SÉRIE D

Mas a situação do Brasiliense Futebol Clube na série D do brasileiro, no grupo A5, está preocupando seu torcedor. Com 14 pontos ganhos e ocupando a quarta posição do grupo, o Brasiliense vem de derrota fora de casa para a Aparecidense. Pelo investimento do clube, a expectativa é que a equipe comandada pelo técnico Vilson Taddei pudesse estar repetindo a campanha de 2020 quando fechou a primeira fase da série D com o melhor aproveitamento da competição.

Torcida, diretoria e comissão técnica do Brasiliense Futebol Clube comemoram seus 21 anos de existência. E qual será o futuro do clube que brilhou logo após sua criação, mas vem há sete anos tentando voltar para a série C do brasileiro. A última conquista nacional do Brasiliense foi a Copa Verde de 2020.

PRÓXIMO JOGO

No próximo sábado o jacaré brasiliense enfrentará o arquirrival Gama, no clássico candango na série D do brasileiro, no estádio Nacional Mané Garrincha.