Série D: Brasiliense-DF aposta em treinador de apenas 29 anos

Brasília, DF, 17 – Depois de ser derrotado em casa pelo União-MT, por 3 a 2 na Boca do Jacaré, no último domingo, a diretoria do Brasiliense-DF acertou a saída do técnico Vilson Taddei. Na manhã desta terça-feira o clube candango anunciou a contratação do técnico Luan Carlos, de apenas 29 anos.

TRAJETÓRIA

O jovem treinador estava como auxiliar técnico no Brusque, da Série B. O novo comandante do Jacaré Brasiliense já passou pelo Atlético-CE, Goianésia-GO, Grêmio Anápolis-GO e Novo Horizonte-GO. O auxiliar técnico Wellington Augusto e o preparador físico Janderson Girão Bessa também chegaram para compor a comissão.

COMPROMISSOS DO JOVEM

O Brasiliense ocupa a quarta posição do Grupo A5 no Campeonato Brasileiro Série D, com 17 pontos. O próximo compromisso será diante do Nova Mutum-MT, no domingo (22), às 16 horas.

Na sequência, receberá o Porto Velho-RO na Boca do Jacaré. O time encerra a participação nesta fase da quarta divisão nacional fora de casa frente o Goianésia-GO.

