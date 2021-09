Série D: Brasiliense-DF se reapresenta visando a batalha final contra o Goianésia-GO

[ad_1]



Brasília, DF, 30 (AFI) – O representante do Distrito Federal que está a um empate de se classificar para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro é o Brasiliense. A equipe comandada pelo jovem Luan Carlos vem de vitória de virada, 2 a 1, sobre o Porto Velho-RO. A viagem da delegação do jacaré brasiliense deve acontecer na sexta-feira.

Com 20 pontos, o Brasiliense ocupa a quarta posição do Grupo A5, mesma pontuação do seu adversário no próximo sábado, no estádio Valdeir Oliveira, em Goianésia (GO). O time do interior goiano tem uma vitória a menos que o Jacaré brasiliense.

O time candango joga com a vantagem do empate para se classificar para a segunda fase. Caso se classifique na quarta posição, o Brasiliense já teria seu adversário definido na próxima fase: a Ferroviária-SP, primeira colocada do Grupo A6 e que não pode mais ser alcançada. Caso o Brasiliense se classifique em terceiro do seu grupo, hoje seu adversário seria o Boa Esporte-MG.

QUEM JOGA?

O técnico Luan Carlos contará com os retornos do zagueiro Gustavo Henrique e do artilheiro Zé Love, ambos que cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Em contrapartida, o zagueiro e volante Lídio está suspenso, pois foi punido com o terceiro cartão na vitória por 2 a 1 sobre o Porto Velho. Quem poderá ficar à disposição do treinador é o zagueiro e volante Liel, recém-contratado, que estava no Ceilândia.

O Brasiliense trabalha forte toda a semana para o confronto frente ao Goianésia, no Vale do São Patrício, em Goianésia/GO.

O HISTÓRICO DO BRASILIENSE ATÉ AQUI NA SÉRIE D: