Série D: Brasiliense em fase final de preparação para enfrentar o União-MT

Brasília, DF, 12 (AFI) – O Brasiliense Futebol Clube vem de vitória no clássico, bateu o rival Gama pelo placar de 1 a 0. Com este resultado, os comandados do técnico Vilson Taddei assumiram a segunda posição do Grupo A5 na Série D, com 17 pontos ganhos.

QUEM VAI PARA O JOGO?

O técnico Vilson Taddei, conta com o retorno do polivalente volante e lateral Wagner Balotteli, após cumprir suspensão pela expulsão diante da Aparecidense. No departamento médico estão os zagueiros Keynan e Preto Costa e o lateral esquerdo Peu.

A tendência é que a base do time seja mantida, com a possibilidade da volta de Balotteli na lateral esquerda e no meio de campo, o experiente Ferrugem pode ter a chance de atuar como titular da equipe.

No ataque, o goleador Zé Love que tem 7 gols nesta série D, pode ter a seu lado Luquinhas que tem 6 gols marcados nesta quarta divisão nacional.

O CALENDÁRIO

O Brasiliense tem quatro jogos ainda por disputar no grupo A5 da série D. Enfrentará o União-MT neste sábado na Boca do Jacaré, depois irá até Nova Mutum, no Mato Grosso para enfrentar o Nova Mutum. Depois receberá o Porto Velho na Boca do Jacaré. Seu último confronto será no interior goiano diante do Goianésia, no Vale do São Patrício, em Goianésia

PRÓXIMO JOGO

No próximo sábado, a partir das 16h, no estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga, o Jacaré Brasiliense receberá o União do Mato Grosso, em partida válida pela 11ª rodada desta primeira fase da série D do brasileiro. Como o adversário está na quinta posição, com 15 pontos ganhos, uma vitória colocaria o time candango em condição privilegiada na busca por uma das quatro vagas do Grupo A5.

FLAMENGO: Renato Gaúcho mira posto de treinador com mais vitórias na Libertadores