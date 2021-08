Série D: Caldense-MG goleia por 6 a 0 e quebra marca que durou 19 anos. Confira!

Poços de Caldas, MG, 02 (AFI) – Com a goleada por 6 a 0 diante do Águia Negra-MS, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D, a Caldense-MG alcançou feito histórico. A marca é agora o maior placar conquistado pela Veterana longe dos seus domínios.

A maca anterior ainda era de 2002, ano em que fez 6 a 1 no Uberaba pelo Campeonato Mineiro. Já a maior goleada de sua história foi em casa, 1980, quando fez 8 a 0 no Paraisense, também pelo estadual.

No primeiro turno desta edição, a Caldense já havia batido o mesmo Águia Negra por 6 a 2. O time do Mato Grosso do Sul também levou goleada da Ferroviária, por 7 a 0.

O resultado levou a Caldense a 17 pontos, na vice-liderança do Grupo A6, atrás apenas da Ferroviária, que tem 22. O time mineiro volta a campo no sábado, às 16h, diante do Patrocinense-MG, lanterna que ainda não venceu.