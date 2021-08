SÉRIE D: Castanhal-PA defende melhor campanha geral e busca confirmar vaga

Campinas, SP, 06 (AFI) – A 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D terá continuidade neste domingo com mais 13 jogos. Entre os destaques, está o Castanhal-PA, que defende melhor campanha geral e pode avançar matematicamente ao mata-mata, além de vários duelos estaduais.

Líder invicto do Grupo A1, o Castanhal tem 23 pontos e encara, às 18h, o Ypiranga-AP, justamente o time que começou a rodada em quinto lugar, com 11 pontos. Em caso de vitória, os paraenses avançam de fase.

Outro líder invicto a entrar em campo é a Juazeirense-BA, com 19 pontos, que enfrenta o vice-líder Retrô-PE, com 16, no Grupo A4. No Grupo A2 também haverá confronto de líderes, entre 4 de Julho-PI e Guarany de Sobral-CE.

O dia ainda contará com diversos confrontos estaduais, como Galvez-AM x Fast-AM (Grupo A1), Treze-PB x Campinense-PB (Grupo A3), Rio Branco-ES x Rio Branco VN-ES (Grupo A6), Bangu-RJ x Madureira-RJ (Grupo A7), entre outros.

PANORAMA E REGULAMENTO

Criada em 2009, a Série D tem 12 campeões, mas nenhum clube conquistou a taça duas vezes. Nesta edição, o único que pode alcançar o feito é o Guarany-CE, campeão em 2010. Com os títulos do Botafogo-SP, em 2015, e do Mirassol, em 2020, o estado de São Paulo possui dois títulos e lidera o ranking ao lado de Ceará e Minas Gerais.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.

CONFIRA OS JOGOS DA 10.ª RODADA: