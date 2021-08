SÉRIE D: Castanhal-PA defende melhor campanha geral no complemento da rodada

Campinas, SP, 27 (AFI) – Depois de 22 jogos movimentarem o sábado, nove partidas dão fim a 13ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D neste domingo. Dono da melhor campanha geral ao iniciar a rodada, o Castanhal-PA quer manter o posto mais alto, enquanto outros clubes brigam pela classificação.

O Castanhal tem 32 pontos e, além de já estar classificado, garantiu a liderança do Grupo A1. Às 15h, recebe o Penarol-AM, já classificado, ao lado de São Raimundo-RR e Galvez-AC. Na mesma chave ainda jogam Atlético-AC e Ypiranga-AP.

No Grupo A3, o Atlético-CE tem chance de confirmar classificação caso vença o Treze-PB. Os cearenses ocupam a quarta colocação com 17 pontos, três a mais do que os adversários, que estão em quinto.

O Grupo A4 será o mais movimentado com todos os quatro jogos. Destaque para a Juazeirense-BA que lidera invicta com 26 pontos e pode garantir a ponta caso vença o ASA-AL. O Sergipe-SE quer confirmar a classificação e, para isso, precisa vencer o Retrô-PE.

Completam o dia Patrocinense-MG x Águia Negra-MS (Grupo A6) e Rio Branco-PR x Caxias-RS (Grupo A8).

CONFIRA OS JOGOS DA 13ª RODADA:

DOMINGO

15h

Castanhal-PA x Penarol-AM

Rio Branco-PR x Caxias-RS

16h

Treze-PB x Atlético-CE

ASA-AL x Juazeirense-BA

Itabaiana-SE x Atlético Alagoinhas-BA

Retrô-PE x Sergipe-SE

Bahia de Feira-BA x Murici-AL

Patrocinense-MG x Águia Negra-MS

18h

Atlético-AC x Ypiranga-AP