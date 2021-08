Série D: Caxias empresta lateral-direito para time catarinense

Caxias do Sul, RS, 03 (AFI) – Apesar da boa campanha no Campeonato Brasileiro da Série D, o Caxias segue fazendo mudanças em seu elenco. A novidade no elenco grená foi o empréstimo do lateral-direito Gabriel Argenta para o Concórdia, do futebol catarinense.

Argenta surgiu com destaque no Caxias em 2019, quando foi um dos destaques do time na Copa Regional. Na época o time mesclou jogadores profissionais com atletas das categorias de base. Em seis jogos ele acabou indo muito bem e sendo convocado para a Seleção Gaúcha Sub-20.

As boas atuações fizeram o Caxias firmar o primeiro contrato profissional com o garoto, que acabou não tendo sequência devido a uma série de lesões. Além disso ainda perdeu a concorrência para alguns jogadores do elenco, caso de Ivan, John Lennon, Eduardo Diniz, Lucas Carvalho e Maicon.

Neste ano ele foi relacionado para apenas quatro jogos do Caxias, mas entrou apenas nos minutos finais do confronto contra o Esportivo, pelo Campeonato Gaúcho. Desde então não foi mais utilizado.

m meio a este empréstimo, o Caxias é o terceiro colocado do Grupo A8 com 13 pontos ganhos. O time volta a campo no domingo para enfrentar o Aimoré, às 15 horas, fora de casa.