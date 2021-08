Campinas, SP, 13 (AFI) – A fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D caminha para seu final. Nesta semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários das 13ª e 14ª rodadas, as únicas que ainda não tinha sido detalhadas.

Na 14ª e última rodada, os grupos serão divididos com jogos no sábado (4) e domingo (5). Mas os horários das partidas dentro de cada grupo serão os mesmos.

CONFIRA A TABELA DETALHADA NO SITE DA CBF