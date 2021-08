Série D: Cinco times dependem apenas de si para avançar ao mata-mata na próxima rodada

Campinas, SP, 11 (AFI) – Restam apenas quatro rodadas para o fim da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. Apenas Castanhal-PA e Ferroviária-SP já garantiram classificação, mas isso pode mudar na próxima rodada. Isso porque São Raimundo-RR, ABC-RN, Juazeirense-BA, FC Cascavel-PR e Joinville-SC podem avançar com vitória simples, sem depender de nenhum outro resultado. Outros times que podem avançar com combinação de resultados não foram considerados.

GRUPOS A1 E A3

O São Raimundo-RR é vice-líder do Grupo A1 com 22 pontos enquanto o quinto colocado Ypiranga-AP tem 11. E os paraenses são justamente o próximo adversário do Mundão. Com isso, o São Raimundo precisa de apenas um empate para confirmar sua vaga.

No Grupo A3, o ABC-RN também pode avançar, mas precisa vencer o Atlético-CE. Se isso acontecer, o time potiguar chegará a 25 pontos na liderança, enquanto o quinto colocado Sousa-PB, com 12, só poderá chegar a 24.

ABC pode se garantir no mata-mata na próxima rodada

GRUPOS A4 E A8

O Juazeirense-BA, líder do Grupo A4 com 22 pontos, faz confronto direto com o quinto colocado Atlético-BA, que tem 13 e só pode chegar 25. Se vencer, o Juazeirense chegaria a 25 e reduziria a pontuação máxima do adversária a 22, garantindo assim sua vaga.

O quarto time que depende apenas de si na próxima rodada é o FC Cascavel-PR, no Grupo A8. Líder com 22 pontos, chegará a 25 se vencer o Aimoré-RS. Com isso, o quinto colocado Marcílio Dias-SC não poderá mais ultrapassá-lo, pois só chegaria a 23.

Também no Grupo A8, o Joinville-SC, vice-líder com 20 pontos, também pode avançar por conta do confronto direto com o quinto colocado Marcílio Dias-SC. Se vencer, o JEC chegaria a 23 enquanto os rivais só poderiam chegar a 20.