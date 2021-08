Série D: Clássico Gama x Brasiliense no sábado não será mais no Mané Garrincha

Brasília, DF, 02 (AFI) – No próximo final de semana o futebol do Distrito Federal terá o confronto entre Gama x Brasiliense, o clássico Verde Amarelo do futebol da capital do Brasil. A partida é válida pela 10ª rodada do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Gama que é o mandante do jogo trocou o estádio Mané Garrincha pelo estádio Defelê, no Plano Piloto de Brasília.

Depois de perder a sua casa, o estádio Bezerrão na cidade do Gama que está sendo utilizado como hospital de campanha, o Gama foi atuar no Mané Garrincha. Mas, em função da Copa América, o alviverde candango teve de atuar no estádio Abadião, na cidade de Ceilândia-DF. Depois de voltar para o Mané Garrincha, agora a diretoria do clube candango optou por atuar no estádio Defelê.

Os dois clubes não vêm de bons resultados na Série D. O Gama empatou em Brasília frente ao Porto Velho, por 1 a 1, depois de estar vencendo até os 50 minutos do segundo tempo. A equipe há 6 pontos do quarto colocado do grupo A5, o arquirrival Brasiliense.

Os comandados do técnico Vilson Taddei também não tiveram um bom resultado. O Brasiliense foi derrotado fora de casa, 1 a 0 para a Aparecidense, no estado de Goiás. Mesmo assim a equipe continua no G4 do grupo A5.

SEM TORCIDA

Gama x Brasiliense no próximo sábado ainda deve ser sem torcida, apesar do Governo do Distrito Federal ter liberado 30% da capacidade dos estádios. Porém, como a competição é gerida pela Confederação Brasileira de Futebol, a entidade então tem de liberar a presença de torcedores.