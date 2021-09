Série D: Classificada, Caldense-MG perde atacante para time da Arábia Saudita

Poços de Caldas, MG, 31 (AFI) – Com a classificação garantida para a próxima fase, a Caldense terá uma baixa importante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Isso porque, na noite desta segunda-feira (30), o atacante Mariotto – que vinha sendo um dos destaques da equipe – pediu a rescisão de contrato para acertar uma proposta do futebol da Arábia Saudita.

“Agradeço à Caldense por ter acreditado no meu futebol e ao Marcus Paulo que me ajudou a retornar ao mercado após a minha lesão. Aqui consegui me projetar no futebol, tive momentos muito felizes e sou muito grato ao clube. Agora aproveito essa boa fase para ir para o futebol exterior. É uma realização para mim e para minha família. Saio pela porta da frente, espero aproveitar bem essa oportunidade e futuramente retornar à Caldense, para poder ajudar com gols”, disse o atleta em sua despedida.

O atacante chegou a Veterana para a Série D de 2019 e desde lá vinha sendo um dos principais jogadores da Caldense. De lá para cá fez 23 jogos e marcou dez gols. Neste meio tempo, também jogou no Toledo-PR. Revelado pelo Fluminense, ele tem passagens por Portuguesa, Boa Vista e Rio Branco-ES. Também atuou no futebol da Ucrânia, Eslovênia e Eslováquia.

Mariotto se despediu dos agora ex-companheiros na tarde desta segunda-feira (30) no CT Ninho dos Periquitos. Sem ele, a equipe se prepara para a última rodada da Série D que será no domingo (05), contra a líder Ferroviária, no Parque do Sábia, às 16h.