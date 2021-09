Série D: Classificado, 4 de Julho-PI anuncia dois reforços, mas perde meia titular

Teresina, PI, 31 (AFI) – Mesmo com a classificação garantida no Grupo A2 da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o 4 de Julho-PI começou a semana com mudanças em seu elenco. Isso porque, na manhã desta terça-feira (31), a diretoria do Colorado confirmou a chegada de dois reforços vindos do Artsul-RJ e anunciou a saída do meia-atacante Lucas Pederzoli.

Um dos reforços vindos do futebol carioca é velho conhecido da torcida do 4 de Julho. Trata-se do meia Ricardo Sena, que foi campeão piauiense pelo Colorado na temporada passada. Aos 29 anos, ele também tem passagens por Boavista-RJ, Gonçalense-RJ, Bonsucesso-RJ, Imperatriz, Sampaio Corrêa e River-PI.

A outra novidade é o atacante Zé Flores, irmão do atacante Erick Flores, ex-Flamengo. Aos 22 anos, jogou por Arturzinho, Cabofriense, Potiguar, antes de chegar ao Artsul. A dupla é aguardada nas primeiras horas de quarta-feira, já que o desembarque dos atletas está previsto para essa madrugada.

Por outro lado, o meia-atacante Lucas Pederzoli está de saída. Isso porque, o Hercílio Luz-SC, clube que emprestou o jogador ao Colorado, solicitou seu retorno. Ao todo, contratado em meados do mês de mai, o atleta fez 15 jogos. Com as mudanças, o 4 de Julho fecha a primeira fase contra o o Juventude Samas-MA no próximo sábado (04), às 15h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri.