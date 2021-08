Série D: Clube anuncia retorno de volante ex-Ponte Preta e Corinthians

Taguatinga, DF, 05 – Em busca de voltar às disputas do Campeonato Brasileiro Série D, o Brasiliense-DF continua se reforçando. Agora o clube candango anunciou a volta do volante Ferrugem, de 33 anos, que passou pelo clube em 2010 e 2012.

Ferrugem estava no ano passado atuando pelo Cuiabá que subiu para a Série A. Esteve, também na Inter de Limeira, nas disputas do Campeonato Paulista.

TRAJÉTORIA

Ferrugem chegou ao Distrito Federal vindo do Espirito Santo e foi atuar pelo Gama-DF. Depois foi para o Brasiliense. Desde então, o volante teve passagens por Ponte Preta, Corinthians, Sport, Figueirense-SC, CSA, CRB e clubes do Japão

O atleta já consta no Boletim Informativo Diario (BID) da CBF e fica à disposição do técnico Vilson Taddei. O Brasiliense tem, neste sábado (07), o confronto frente ao Gama. Clássico candango válido pela décima rodada do Grupo A5.