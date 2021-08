Série D: Com a cara do técnico Pingo, São José-RS se recupera e tem grande atuação

Porto Alegre, RS, 2 – O São José-RS, conquistou uma grande vitória diante do Botafogo-SP por 4 a 2 ,em jogo válido pela 10ª rodada do Brasileiro da Série C. Quebrando uma sequência de três jogos de invencibilidade do time paulista. Com resultado, o time do técnico Pingo chega aos 11 pontos na competição.

O técnico Pingo fez sua estreia, e jogando em Porto Alegre, o time tomou a iniciativa do jogo e teve pelo menos duas oportunidades antes de fazer seu primeiro gol. No intervalo, o jogo já estava 2 a 0 para o Zequinha.

MANTEVE O RITMO

Na segunda etapa, o Zeca com uma atuação dominante chegou ao seu terceiro gol logo aos dois minutos, com gol contra do zagueiro Yan, desviando para o próprio gol.

Mesmo com grande vantagem, o time do técnico Pingo continuava bem na partida e não tirou o pé para fazer 4 a 0, aos seis minutos, novamente como atacante Cláudio.

DESCONTO DO PANTERA

Com o jogo resolvido o Botafogo se lançou ao ataque e conseguiu diminuir com Neto, aos 13 minutos, e Jadson, fazendo contra aos 32 minutos.

FORA DA ZONA

Com resultado o São José saiu momentaneamente fora da zona do rebaixamento, já que o Paraná Clube que é o primeiro na zona, joga esta noite diante do Ypiranga-RS, em casa.

ELOGIOU

Pingo disse que a vitória diante do Botafogo foi um grande resultado e com uma grande apresentação da sua equipe.

“Grande vitória diante de um grande clube que tem um técnico experiente e nossa equipe iniciou o jogo muito bem com muita atitude procurando ficar sempre com a bola, buscou o ataque e foi paciente e eficiente nas conclusões em que além dos dois gols na primeira etapa ainda tivemos outras oportunidades para ter ampliado”, disse técnico Pingo.

PRÓXIMAS PARTIDAS

O São José iniciou o returno com uma vitória e terá pela frente duas partidas fora de casa, na próxima segunda-feira (09) vai até cidade de Criciúma para enfrentar os donos da casa e na rodada seguinte. dia 14. vai até Itu para encarar o Ituano.