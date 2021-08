Série D: Com chance de classificação, Santo André visita o Boavista

Santo André, SP, 27 (AFI) – Disputando a liderança ponto a ponto, o Santo André, que vem de dois jogos sem vencer, encara o Boavista. O jogo acontece neste sábado, ás 15h, no Elcyr Resende de Mendonça, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela 13° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Ramalhão ocupa a terceira posição no Grupo A7 e soma 18 pontos.

REFORÇO NA DEFESA

Nesta quinta-feira, a diretoria anunciou a chegada do zagueiro Daciel. O atleta já teve seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) e poderá atuar na partida de sábado.

PODE AVANÇAR

Com 18 pontos, o time paulista está no G4 do Grupo A7, em terceiro lugar e garante vaga ao mata-mata caso conquiste uma vitória. Na última rodada, o Ramalhão recebe o Bangu-RJ.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Wilson Júnior deve contar com: Fabrício Araújo; Eliandro, Léo Gobo, PV e Gilberto Jesus; Denis Germano, Hayllan, Gledson e Gian; Vitor Carvalho e Willian Viana