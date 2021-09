Série D: Com classificados definidos, Grupo A6 terá disputa pela vice-liderança

[ad_1]



Varginha, MG, 30 (AFI) – O Grupo A6 já tem todos os times definidos para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a última rodada deve pegar fogo para confirmar as colocações.

Na liderança da chave, com 32 pontos, a Ferroviária está tranquila e só aguarda para saber quem enfrentará no mata-mata. Entretanto, o time paulista briga pela melhor campanha geral. Para isso, precisa vencer o Uberlândia-MG e torcer por um tropeço do Castanhal-PA, do Grupo A1. Em caso de empate, é necessário derrota dos paraenses.

BRIGA PELA VICE-LIDERANÇA

O Boa Esporte-MG tem 23 pontos e ocupa neste momento a segunda colocação, uma posição e um ponto à frente do Uberlândia-MG. A Caldense-MG, com 21, completa o G4.

A situação mais fácil é a do Boa, que visita o lanterna Águia Negra e precisa de uma simples vitória para garantir a vice-liderança.

O Uberlândia, que ocupa a terceira posição, recebe a líder Ferroviária e precisa vencer e torcer por um tropeço do Boa Esporte.

Por fim, a Caldense-MG terá pela frente o Rio Branco-ES, em casa. O clube mineiro garante a vice-liderança se ganhar e Boa e Uberlândia no máximo empatarem.

DESPEDIDA

O Rio Branco VN-ES, com 18 pontos, o seu xará Rio Branco-ES, com 12, Patrocinense-MG, com sete, e Águia Negra-MS, com seis, não têm mais chances de classificação.

PRÓXIMOS JOGOS

Todas as partidas do Grupo A6 serão disputadas neste domingo, às 16h.

Águia Negra x Boa Esporte

Uberlândia x Ferroviária

Rio Branco VN x Patrocinense

Caldense x Rio Branco-ES