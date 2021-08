Série D: Com defesa desfalcada, América-RN anuncia zagueiro ex-Tombense-MG

Natal, RN, 24 (AFI) – O América-RN segue se reforçando para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Com problemas de lesões no setor defensivo, o clube anunciou o zagueiro Ramón Oliveira, que estava no Tombense-MG.

O atleta se apresentou ao técnico Renatinho Potiguar nesta terça-feira (24), iniciou os trabalhos no clube e se colocou à disposição da Comissão Técnica alvirrubra.

“Estou bem fisicamente, pois vinha sempre jogando Tombense-MG. Chego inteiro, bem fisicamente e pronto para ajudar o América”, garantiu.

DESFALQUES

O técnico Renatinho Potiguar tem tido problemas quando se trata da defesa. Atualmente três zagueiros estão fora de combate: Lucão, Raniery e agora Mael, que lesionou a costela no Clássico.

Além deles, os laterais Felipinho e Iranilson também não reúnem condições de jogo. Para o sistema defensivo, o comandante tem à sua disposição os zagueiros Jean Pierre, Jan Pieter e Ramón, além dos laterais Roni, Leozinho e Felipe Cruz.

FICHA TÉCNICA – RAMÓN OLIVEIRA

Nome completo: Ramon Oliveira Rezende

Data de nascimento: 12/03/1996 (25 anos)

Peso/Altura: 78kg/1,89cm

Posição: Zagueiro

Clubes por onde passou: Vila Nova-GO (2015), Trindade (2016), Grêmio Anápolis-GO (2016-2017, 2018), Rio Verde-GO (2017), Jaraguá-GO (2017 e 2019-2020), Goiás (2018), Primavera-SP (2019), Aparecidense-GO (2019) e Tombense-MG (2020-2021).