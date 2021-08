Série D: Com mistério na escalação, Portuguesa-SP visita o Santo André

São Paulo, SP, 20 (AFI) – Líder do Grupo A7, mas vindo de derrota, a Portuguesa entra em campo para encarar o vice-líder Santo André, em confronto direto. O jogo será no sábado, às 15h, na Arena Idamar, em Diadema. A partida é válida pela 12° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro

A lusa tem 19 pontos, o Ramalhão vem logo atrás com 17.

MISTÉRIO

A assessoria do clube não divulgou quais serão os 11 titulares. Fernando Marchiori fez suspensa na escalação.

TREINAMENTOS

A equipe treinou na quinta-feira por quase duas horas, após o treinador passar um vídeo sobre o Santo André.

DÚVIDA

O atacante Tito, que se recupera de um problema no músculo adutor, participou de parte da atividade da manhã. Porém, segue como dúvida.

Provável Escalação

Fernando Marchiori deve escalar uma equipe com: Dheimison; Feijão, Magrão, Patrick e Marco; Caíque, Marzagão, Cesinha e Danilo Pereira; Miguel e Lucas Douglas (Tito).