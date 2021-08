Série D: Com Paulo Foiani, Marcílio Dias entra na briga pelo G4

Itajaí, SC, 23 (AFI) – Alguns clubes da Série D do Brasileiro já conquistaram suas vagas para próxima fase como no Grupo A8. Que ainda conta com FC cascavel e Joinville, líder e vice-líder ambos com 24 pontos, mas quem entrou na briga por uma classificação foi o Marcílio Dias que após chegada do técnico Paulo Foiani entrou no G4.

O time catarinense entrou em campo no último sábado (21), no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí e não tomou conhecimento do lanterna Rio Branco-PR.

O JOGO

O time começou muito bem logo abriu o marcador com 06 minutos de jogo com o atacante Colombiano, Palácios que fez seu segundo gol na competição e ainda no primeiro tempo os donos da casa aumentaram com meia Diego Silva que fez 2 a 0 e colocou o Marinheiro no G4 no Grupo A8.

SÓ DEPENDE DE SI

Em sua segunda partida no comando do Marcílio Dias o técnico Paulo Foiani se mantém invicto com um empate diante do forte Joinville. Já classificado para segunda fase e vitória sobre o Rio Branco-PR que deu adeus à competição após derrota de 2 a 0 para Marinheiro e com resultado o time catarinense só depende de si para avançar para próxima fase.

“Uma vitória muito importante que o coloca no G4 e só depende de nós para podermos avançar na competição, a equipe já havia realizado um grande jogo no empate contra o Joinville e agora esta vitória sobre o Rio Branco dá muita moral para equipe seguir numa boa sequência desses dois próximos jogos em busca do nosso objetivo que é avançar a próxima fase”, disse técnico Paulo Foiani.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Marcílio Dias é o 4º colocado no Grupo A8 com 15 pontos a mesma pontuação que o terceiro colocado o Esportivo-RS que ganha no saldo de gol. O time de Paulo Foiani terá pela frente o líder FC Cascavel na próxima rodada, em Cascavel, no Paraná.