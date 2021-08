Série D: Com Paulo Roberto, São Bento-SP vence duas seguidas e briga por classificação

Sorocaba, SP, 23 (AFI) – O Campeonato Brasileiro da Série D começou a conhecer seus classificados para próxima fase. No grupo A7, que é o mais difícil e equilibrado ainda não definiu nenhuma equipe ainda classificada, o São Bento que era o lanterna hoje briga por uma vaga à próxima fase.

O time do técnico Paulo Roberto saiu da lanterna no Grupo A07 para entrar na briga por uma vaga à próxima fase. Pois no sábado não tomou conhecimento da Internacional de Limeira e fora de casa fez 2 a 0 e encostou no G4, o destaque do jogo foi o meia Kadu que gaze fez um golaço do meio campo, mas foi aos 42 minutos que o jogador fez 1 a 0 e seu quarto gol nos últimos quatro jogos.

BOM SEGUNDO TEMPO

Já no segundo tempo, novamente kadu voltou a ser o destaque após grande jogada pela esquerda cruzou na área e o atacante Anderson Cavalo apareceu para fazer 2 a 0 aos 14 minutos. O que fez a Internacional tentar pressionar em busca do gol, mas o time de Paulo Roberto estava bem no jogo e sofreu pouco do adversário e teve oportunidades de aumentar o placar, mas ficou com os três pontos e duas vitórias consecutivas na Série D.

“Havíamos realizado bom jogo diante do Santo André e durante semana falei pra eles que teríamos condições de busca este resultado e fomos muito eficientes nas conclusões e tivemos outras oportunidades dentro do jogo que poderia ser um placar maior”, disse o treinador.

REVIRAVOLTA

O São Bento rodou praticamente as 11 rodadas nas últimas posições, mas vinha realizando bons jogos e acabou sofrendo empates nos finais das partidas que custou caro a equipe que hoje poderia estar com um pé na próxima fase, mas o trabalho do técnico Paulo Roberto frente ao seu elenco foi fundamental para que equipe engatasse uma sequência de duas vitórias e está apenas 01 ponto do Boavista-RJ que abre o G4 no Grupo A7 com 15 pontos, “Essa sequência de duas vitórias está sendo fundamental para que possamos buscar nossa classificação, temos mais duas partidas, sendo que uma é confronto direto com Boavista que é o quarto colocado hoje, mas nosso foco e concentração total será diante do Bangu e vamos em busca desse primeiro objetivo nas duas decisões que teremos pela frente”, disse técnico Paulo Roberto.

Na próxima rodada no Grupo A07 todos os jogos são confrontos direto já que todos tem condições de brigar por 04 vagas à próxima fase e o São Bento vai até Moça Bonita, no Rio de Janeiro no próximo sábado (28), para enfrentar o Bangu em jogo válido pela 13ª rodada da Série D do Brasileiro.