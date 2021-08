Série D: Com poucas chances de avançar, Porto Velho-RO anuncia saída de técnico tricampeão estadual

Porto Velho, RO, 11 (AFI) – Tiago Batizoco não é mais técnico do Porto Velho-RO. Com poucas chances de classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o agora ex-comandante e a diretoria do clube se reuniram na tarde desta segunda-feira (10) e entenderam, juntos, que era o melhor momento para a saída.

“O contrato encerrou e não chegamos a um acordo para renovação. Visto que faltam quatro jogos para final da primeira fase na série D e as chances são mínimas para classificação”, disse Batizoco ao Portal Futebol Interior.

Aos 40 anos, Tiago Batizoco de Oliveira acumula passagens pelo América-GO, Barcelona-RO, Comercial-MS, Cotia-SP, Cruzeiro-RO, Guariba-SP, Espigão-RO, Ji-Paraná-RO, Novoperário-MS, Porto Velho-RO, Real Ariquemes-RO, Rolim de Moura-RO, Santos-RO, VEC-RO e Vilhenense-RO, clube onde conquistou o título estadual em 2019. Nos anos seguintes, 2020 e 2021, faturou o caneco pelo próprio Porto Velho, sendo um dos únicos técnicos tricampeões estaduais de forma seguida.

Com nove pontos ganhos, o Porto Velho está na sexta colocação do Grupo A5, há sete pontos do Goianésia, primeiro time dentro da zona de classificação. Em dez jogos, são uma vitórias, seis empates e três derrotas.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO CLUBE:

Gratidão define! O ciclo de uma grande passagem na Locomotiva do Norte se encerra hoje. O contrato do professor Batizoco finda na Locomotiva e aqui fica o mais sincero e verdadeiro sentimento de gratidão por TODO trabalho e conquistas alcançadas em sua brilhante passagem.

Com o triunfo de dois Campeonatos Estaduais seguidos e inéditos, Batizoco deixará gravado para sempre seu nome e sua história vitoriosa no Porto Velho E. C. Fica aqui a certeza de que seu trabalho seguirá sendo eminentemente cobiçado para as competições que nos aguardam para a temporada de 2022. Muito obrigado, professor Batizoco!