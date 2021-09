Série D: Confira a situação do Grupo A1 antes da última rodada da primeira fase

[ad_1]



Campinas, SP, 30 (AFI) – O Grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D já está praticamente definido. Os classificados são: Castanhal-PA, São Raimundo-RR, Galvez-AC e Penarol-AM. Com isso, Fast Clube-AM, Ypiranga-AP, GAS-RR e Atlético-AC não tem mais chances de avançar.

Porém, algumas coisas ainda estão em jogo na última rodada para as equipes que jogarão o mata-mata.

MELHOR CAMPANHA

Para o Castanhal-PA, a última rodada vale a melhor campanha geral da primeira fase, que até aqui é da equipe paraense. O time soma dez vitória e três empates, se mantendo invicto. Com 33 pontos, já tem o primeiro lugar do Grupo A1 garantido.

Porém, a Ferroviária, líder do Grupo A6, com 32 pontos, pode conquistar a melhor campanha entre todas equipes. Para que isso não aconteça, basta o Castanhal-PA vencer o Galvez-AC no próximo domingo (5), às 17h, fora de casa. Ou torcer para a Locomotiva não pontuar em seu jogo.

VALE O TERCEIRO LUGAR

Foto: millybfotografia / Penarol-AM

Galvez-AC e Penarol-AM disputam o terceiro lugar do grupo. Por enquanto o posto é da equipe acreana, que como dito acima, enfrenta o Castanhal-PA, no domingo (5), em casa. Caso o Galvez-AC não vença, pode ser ultrapassado pelo Penarol-AM. No mesmo dia e horário, a equipe amazonense recebe o já eliminado GAS-RR, e precisa vencer se quiser subir na tabela.

OS JOGOS

Todas as partidas da última rodada serão no mesmo dia e horário. Domingo, às 17h.

Galvez-AC x Castanhal-PA

Penarol-AM x GAS-RR

São Raimundo-RR x Atlético-AC

Ypiranga-AP x Fast Clube-AM