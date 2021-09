Série D: Confira a situação do Grupo A2 antes da última rodada da primeira fase

[ad_1]



Campinas, SP, 30 (AFI) – O Grupo A2 é um dos mais equilibrados do Campeonato Brasileiro Série D. Garantidos na próxima fase apenas o Guarany de Sobral-CE e o 4 de Julho-PI. Paragominas-PA, Moto Club-MA, Palmas-TO e Imperatriz-MA ainda lutam pela classificação. Já o Juventude-MA e o Tocantinópolis-TO não tem mais chances de avançar. Confira abaixo tudo que está em jogo na rodada final.

LIDERANÇA GARANTIDA

O Guarany de Sobral-CE é o único time com situação mais tranquila no grupo. Além de classificada, a equipe já tem assegurada a liderança da chave, com 28 pontos, somando nove vitórias, um empate e apenas três derrotas, e já não pode mais ser alcançada pelo 4 de Julho-PI, vice-líder, com 21.

O time cearense tem o segundo melhor ataque do grupo, com 23 gols, e a segunda melhor defesa, sofrendo apenas 14 gols. O Guarany é o único time desta edição que já foi campeão da Série D, em 2010.

4 de Julho já está classificado. Foto: 4 de Julho / Instagram

QUATRO TIMES POR DUAS VAGAS

O Paragominas-PA depende apenas de si para avançar. Terceiro colocado com 20 pontos, o time paraense assegura a vaga caso vença o Guarany de Sobral-CE, em casa.

Quem também depende de suas próprias forças é o Moto Club-MA. Basta vencer o Tocantinópolis-TO, em casa, para seguir em frente na luta pelo acesso.

Já as situações de Palmas-TO e Imperatriz-MA são mais complexas. As equipes fazem confronto direto na luta pela classificação e ambas precisam da vitória. Além do triunfo, precisam que Moto Club-MA ou Paragominas-PA tropecem em seus jogos.

OS JOGOS

Todos os confrontos do Grupo A2 acontecem no próximo sábado (4), às 15h.

Paragominas-PA x Guarany de Sobral-CE

Palmas-TO x Imperatriz-MA

Moto Club-MA x Tocantinópolis-TO

4 de Julho-PI x Juventude-MA