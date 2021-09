Série D: Confira a situação do Grupo A3 antes da última rodada da primeira fase

[ad_1]



Campinas, SP, 30 (AFI) – Apenas uma vaga segue em disputa no Grupo A3 do Campeonato Brasileiro Série D. Com equipes tradicionais como ABC-RN, América-RN e Campinense-PB já classificadas, Atlético-CE e Sousa-PB fazem confronto direto para saber quem fica com o último posto. Treze-PB, Central-PE e Caucaia-CE já não tem mais chances.

Saiba tudo que está em jogo na rodada final.

LUTA PELA VICE-LIDERANÇA

América-RN e Campinense já estão garantidos na fase seguinte, mas ainda querem o segundo lugar do grupo. As duas equipes estão com 22 pontos e com o mesmo saldo de gols. O América-RN leva vantagem pela quantidade de gols marcados. A equipe de Natal-RN já balançou as redes 24 vezes, contra 18 dos paraibanos. Na última rodada, a equipe potiguar visita o Central-PE, enquanto o time de Campina Grande-PB recebe o Caucaia-CE.

O líder ABC tem 25 pontos e tem a liderança assegurada, já que possui duas vitórias a mais e, pelo regulamento, já não é mais alcançado.

DUELO DIRETO PELA QUARTA VAGA

Foto: Jefferson Emmanuel / Sousa

Atlético-CE e Sousa-PB se enfrentam e prometem fazer um grande jogo. Para o time paraibano, só a vitória interessa. A equipe está no quinto lugar com 18 pontos e precisa vencer para seguir adiante. Já para os cearenses, um simples empate é o suficiente. O time, que vai jogar em casa, tem 20 pontos na tabela e ocupa o quarto lugar.

O Treze-PB tem apenas três pontos a menos que o Atlético-CE, mas não possui mais chances, já que qualquer resultado do confronto citado acima eliminaria a equipe. E, mesmo se o time cearense tivesse outro adversário pelo caminho, a equipe da Paraíba ficaria fora nos critérios de desempate, já que chegaria a apenas três vitórias, contra cinco do Atlético-CE.

OS JOGOS

Todas as partidas da última rodada do Grupo A3 acontecem no próximo domingo (5), às 15h.

Atlético-CE x Sousa-PB

Central-PE x América-RN

Campinense-PB x Caucaia-CE

ABC-RN x Treze-PB