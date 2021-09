Série D: Confira a situação do Grupo A4 antes da última rodada da primeira fase

Campinas, SP, 30 (AFI) – O Grupo A4 já conhece seus classificados antes da última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. Juazeirense-BA, Itabaiana-SE, Sergipe-SE e Retrô-PE já garantiram vaga no mata-mata. Com isso, Bahia de Feira-BA, Atlético-BA, ASA-AL e Murici-AL apenas cumprem tabela.

Porém, os quatro classificados ainda precisam definir suas posições.

VALENDO A LIDERANÇA

Juazeirense-BA e Itabaiana-SE fazem confronto direto pela liderança do grupo, no estádio Adauto Morais, em Juazeiro-BA. A equipe baiana lidera com 26 pontos, com sete vitórias, cinco empates e apenas uma derrota, sofrida na rodada anterior pelo ASA-AL. O time se destaca pelo sistema defensivo, que sofreu apenas oito gol.

Já os sergipanos estão logo atrás, com 25 pontos, conquistados com sete vitórias, quatro empates e duas derrotas. O time tem o melhor ataque do grupo, anotando 21 gols até aqui. A equipe precisa da vitória para passar em primeiro, enquanto para os adversários basta o empate.

DISPUTA PELO TERCEIRO LUGAR

Foto: Divulgação

Já Sergipe-SE e Retrô-PE disputam a terceira colocação. Quem ocupa o lugar até aqui é o time sergipano. Com 20 pontos, assegura a posição caso vença o Bahia de Feira-BA, em casa.

Já o Retrô-PE precisa torcer contra o Sergipe-SE e vencer o seu confronto da última rodada, contra o Murici-AL, em Alagoas. A equipe pernambucana tem 19 pontos, mas já não vence há quatro jogos.

OS JOGOS

Todas as partidas da última rodada do Grupo A4 no domingo (5), às 16h.

Juazeirense-PE x Itabaiana-SE

Sergipe-SE x Bahia de Feira-BA

Murici-AL x Retrô-PE

Atlético-BA x ASA-AL