Série D: Contrato chega ao fim e volante deixa o 4 de Julho-PI

Teresina, PI, 25 (AFI) – O 4 de Julho-PI decidiu não renovar o empréstimo do volante Rafinha. O atleta, que pertence ao Coruripe-AL, chegou no final de maio para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. Na oitava rodada, sofreu uma lesão no adutor da coxa em confronto contra o Paragominas-PA. Desde então, se passou um mês e o atleta não conseguiu retornar aos gramados.

O jogador perdeu os últimos quatro jogos da equipe e membros da comissão técnica e dirigentes optaram por encerrar o vínculo. Rafinha deve voltar ao Coruripe-AL.

Série D

O próximo compromisso do 4 de Julho-PI é diante do Imperatriz-MA, sábado, às 16h, fora de casa, pela 13ª e penúltima rodada. A equipe ocupa o segundo lugar do Grupo A2 e está muito próxima de garantir vaga na próxima fase.