Série D: De olho no mata-mata, técnico deve poupar atletas no São Raimundo-RR

Boa Vista, RR, 27 (AFI) – O técnico Chiquinho Viana deve promover algumas mudanças na equipe do São Raimundo-RR para enfrentar o Fast Clube-AM, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

ADMINISTRAR O ELENCO

O comandante vai analisar a questão física do elenco, além de deixar de fora os atletas pendurados. A ideia é não ter desfalques no mata-mata do torneio.

“A gente precisa da vitória nos dois jogos, mas vamos administrar a questão de cansaço e cartões, porque precisamos de força máxima no mata-mata. Vão jogar aqueles que estiverem melhor [fisicamente]. Não é nem questão de poupar, mas administrar o elenco”, disse.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Já classificado, o São Raimundo ocupa a segunda colocação do Grupo 01, com 25 pontos, sete a menos que o líder Castanhal-PA e cinco a mais que o terceiro Penarol-AM.

A partida diante do Fast está marcada para este sábado, às 18h, fora de casa.