Série D: Derrota do Brasiliense decreta a saída do técnico Vilson Tadei

Brasília, DF, 16 (AFI) – O Brasiliense anunciou a saída do técnico Vilson Tadei após a derrota, em casa, pelo União de Rondonópolis, por 3 a 2, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Tadei veio do arquirrival Gama e comandou o Brasiliense na conquista do Candangão deste ano. A informação foi antecipada pelo repórter Romer Borges, da Rádio DF10 de Brasília.

O clube de Taguatinga ainda não confirmou seu novo treinador. Apesar do alto investimento em contratações de jogadores conhecidos do futebol brasileiro, casos de Preto Costa, Radamés, Jorge Henrique, Zé Love, Alan Mineiro, o Brasiliense não deslanchou nesta Série D. Faltam três partidas para o encerramento da primeira fase. O clube candango ocupa a quarta posição do Grupo A5, com 17 pontos ganhos.

O Brasiliense enfrentará o Nova Mutum fora de casa. Depois receberá o Porto Velho na Boca do Jacaré. Encerra sua participação nesta fase frente ao Goianésia, fora de casa.