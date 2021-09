Série D: Dois jogadores deixam o Fast Clube-AM antes de despedida da competição

Manaus, AM, 31 (AFI) – O Fast Clube-AM tem duas novas baixas para a última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D. A equipe, já eliminada, não poderá contar com o volante Júnior Baé e o lateral-esquerdo Caíque.

Os atletas se acertaram com a mesma equipe, o Manauara-AM, que vai jogar a segunda divisão do Campeonato Amazonense.

NÚMEROS

Ambos eram titulares absolutos do time. Baé atuou em todas as partidas da equipe da Série D. O atleta de 33 anos já passou por equipes tradicionais do estado como Nacional-AM e Manaus-AM. Fora, já vestiu a camisa do Baré-RR.

Já Caíque em dez dos 13 jogos da equipe. O jogador de 28 anos já passou pelo Força e Luz-RN e Patrocinense-MG, e vai para sua quarta equipe só nesta temporada.

Caíque acertou com Manaura — Foto: Jadison Sampaio/Fast

ÚLTIMO JOGO

O Fast Clube-AM se despede da Série D no próximo domingo, às 17h, em jogo contra o também já eliminado Ypiranga-AP, fora de casa. A equipe amazonense está em quinto lugar no Grupo A1.