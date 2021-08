Série D: Dono de uma das melhores defesas, Sergipe-SE não conta com destaque somente do goleiro

Aracaju, SE, 06 (AFI) – A grande fase do Sergipe-SE no Grupo A4 do Campeonato Brasileiro Série D passa, principalmente, pelas mãos do goleiro Igor Rayan e do sistema defensivo. Foram apenas seis gols sofridos em nove rodadas que compensam o ataque menos produtivo com média de uma bola na rede por partida.

O Sergipe só tem duas derrotas na competição e não perde há três rodadas. Curiosamente, o time não foi vazado em todas. Como já diria o outro: “Defesas ganham campeonatos” e o treinador Elias Borges parece que concorda. Ele até garantiu o Sergipe na próxima fase.

‘TRABALHO EM EQUIPE’

Uma boa defesa e equipe começa com um goleiro seguro. Quem fica embaixo das traves, geralmente, é a cara de um sistema pouco vazado. Igor Rayan, porém, reconhece o trabalho dos jogadores à frente dele e não carrega o mérito somente para si.

“A gente fica feliz pelo trabalho sendo feito, principalmente na parte defensiva, mas é um trabalho de equipe e não somente meu. A gente tem um sistema de jogo que começa a marcar pela frente, então isso ajuda a bola a chegar quebrada atrás.”

NÃO QUER SURPRESA

O goleiro também deu recado para os homens de frente, que deve ser atendido na próxima rodada. O adversário, ASA-AL, é o vice-lanterna (7°) do grupo com seis pontos e 13 gols sofridos. O duelo, apesar de ser fácil na teoria, não deve ser menosprezado.

“Tem que trabalhar para manter a constância para não tomar gols e fazer lá na frente para sair com as vitórias. A gente sabe das dificuldades extracampo que o ASA está passando, mas dentro de campo são 11 contra 11 e a gente tem consciência que o ASA tem peças de qualidade. Tem que entrar ligado para não ser surpreendido dentro da partida.”

PRÓXIMA RODADA

O jogo contra o ASA é neste domingo, às 16 horas, no Batistão. Na quarta colocação com 15 pontos, o Sergipe não sofre ameaças e tem chances de encostar no líder Juazeirense-BA, que soma 19, até o momento.