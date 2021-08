Série D: “É mais uma final para nós”, diz Leandro Zago sobre partida do Joinville

Joinville, SC, 06 (AFI) – Vindo de empate sem gols com o Caxias, o Joinville agora irá enfrentar o Rio Branco Sport Club, sábado (07), na Arena Joinville, às 15 horas, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D.

O comandante Leandro Zago tem praticamente todos à disposição para esse desafio, incluindo o atacante Tadeu, recém-contratado.

“Temos consciência de que é mais uma final para nós, um jogo que pode encaminhar bem a classificação que é nosso objetivo. Sabemos da responsabilidade de um vitória em casa. É o primeiro de dois duelos em nosso estádio e vamos tratar jogo a jogo, como já estamos fazendo”, explica o treinador, que completa.

“Fizemos uma semana muito boa de treino, com muita qualidade. A expectativa é a de fazer um grande jogo, tentar dominar o adversário, ser agressivo e buscar o gol o tempo todo”, finaliza.

CAMPANHA NA SÉRIE D

O Joinville está na segunda colocação do Grupo A08, com 17 pontos somados. O Rio Branco Sport Club é o oitavo, com 6. A primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D conta com 14 rodadas. Ao final, seguem adiante os quatros primeiros de cada chave.

