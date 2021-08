Série D: Em busca do G4, Palmas-TO terá estreia no gol

Palmas, TO, 11 (AFI) – O Palmas-TO contratou o goleiro Matheus Lorenzo para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. Dez rodadas passaram, porém, e o arqueiro sequer estreou. A longa espera chegou ao fim. O time confirmou Matheus entre os titulares para a próxima partida.

A sonhada oportunidade aparece depois do goleiro e xará Matheus Silva receber o terceiro cartão amarelo e ficar suspenso.

PRESSÃO? NÃO CONHECE

O Palmas ainda busca a classificação para a próxima fase. Está a três pontos do Imperatriz-MA, que abre o G4, e não perde há duas partidas. Matheus Lorenzo nem pensa sobre uma possível pressão.

“A expectativa é a melhor possível, desde que cheguei ao Palmas sempre tive o objetivo de contribuir com o crescimento do clube, seja dentro ou fora das quatro linhas, e independente de quem esteja jogando, o pensamento sempre será positivo, e dessa vez vou poder contribuir com o grupo dentro de campo.”

PREPARADO E CONFIANTE

As ótimas atuações recentes do titular Matheus Silva também poderiam pesar na cabeça do estreante, mas nada disso. Matheus Lorenzo diz, ressalta e valoriza que está preparado e confiante.

“No futebol usamos o seguinte termo: ‘É melhor estar preparado e a oportunidade não chegar, do que ela chegar e não estarmos preparados’. Então graças a Deus segui acompanhando a evolução dos meus companheiros, e me sinto preparado e confiante para estar representando a meta do Palmas! E com tudo isso somente a instituição tem a ganhar.”

HORA DE BRILHAR

O primeiro jogo com a camisa do Palmas é neste sábado (14), às 16 horas, na casa do 4 de Julho-PI, a Arena Colorada.