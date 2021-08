Série D: Em reformulação para seguir vivo, Central-PE divulga lista de dispensa

Carucaru, PE, 11 (AFI) – Focado na reabilitação para sair da parte debaixo da tabela do Grupo A3 para seguir com chances de classificação para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série D, o Central começou a semana fazendo uma reformulação em seu elenco e anunciou a saída de três jogadores.

São eles: o volante e atual capitão Josa, o zagueiro Willans José e o goleiro Sérgio. Em nota, o clube agradeceu ao trio pelos serviços prestados. “Toda a instituição centralina agradece aos serviços prestados e deseja sorte na carreira de todos”.

Contratado para ser o ‘cão de guarda’ da defesa do Central, Josa fez apenas cinco jogos com a camisa alvinegra, já que estreou na quinta rodada contra o Sousa. Outro titular que está de saída é o zagueiro, de 31 anos, que fez sete partidas pela Patativa. Já o goleiro Sérgio, de 23 anos, se quer chegou a estrear.

Já sem os jogadores, o Central volta a campo no próximo sábado (14) contra o Campinense, às 15h, no Estádio Amigão. Apesar de estar na lanterna da chave com apenas oito pontos, a equipe pernambucana segue com chances de classificação.