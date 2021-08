Série D: Enquanto houver chances, Central-PE acredita na classificação

Caruaru, PE, 18 (AFI) – A esperança é a última que morre, não é? Para o Central-PE, pelo menos, tem que ser assim. A Patativa está em último (8°) no Grupo A3 do Campeonato Brasileiro Série D e, há três rodadas do fim, ainda busca a classificação à próxima fase.

‘HONRAR A CAMISA’

O Central tem oito pontos, assim como o Caucaia-CE, e está a seis do Atlético-CE, que abre o G4. O problema, porém, não é só vencer os jogos, também depende dos tropeços adversários.

O zagueiro titular na derrota por 2 a 1 sobre o Campinense-PB, Renan Costa lamentou o resultado adverso na última rodada, mas mostrou confiança e até falou em honrar a camisa da Patativa.

“Nenhum grupo fica feliz depois de uma derrota. Infelizmente foi um jogo atípico, onde a gente fez uma boa partida e acabamos tendo falhas coletivas. Vamos honrar a camisa do Central e buscar entregar o melhor resultado.”

“Nós temos chances de classificação ainda, apesar de serem remotas. Temos mais três jogos, para brigar para passar de fase e fazer nosso papel. Infelizmente estamos em uma situação complicada, mas enquanto houver chances, vamos acreditar.”

PARA FAZER HISTÓRIA, OU NÃO

O primeiro confronto direto do Central é neste domingo (22), no Lacerdão, contra o quinto colocado Treze-PB, que soma 13 pontos. A Patativa venceu apenas uma em 11 rodadas, ou seja, precisa de uma sequência histórica na reta final.