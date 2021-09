Série D: Equilibrado, Grupo A7 tem todos os times vivos na última rodada

[ad_1]



São Paulo, SP, 30 (AFI) – Sem sombra de dúvidas o Grupo A7 é o mais equilibrado da Série D do Campeonato Brasileiro. Todos os times da chave vão para a última rodada com chances de classificação ao mata-mata do torneio. Cianorte-PR, Bangu-RJ, Inter de Limeira, Boavista-RJ, São Bento e Madureira-RJ disputam duas vagas.

BRIGA PELA LIDERANÇA

Já garantidos na segunda fase, Portuguesa e Santo André brigam pela liderança da chave. Com 23 pontos, a Lusa precisa vencer o Cianorte, fora de casa, para assegurar a primeira colocação sem depender de ninguém.

O Santo André, por sua vez, terá de vencer o Bangu, em São Paulo, e torcer por um tropeço do clube do Canindé.

DISPUTA ACIRRADA

A partir do Cianorte, que ocupa a terceira posição, com 19 pontos, todos têm chances de classificação. O clube paranaense, que tem 98.6% de chances de classificação, de acordo com o site Chance de Gol, se garante com um simples empate diante da Lusa.

Com 12.8% de chances, o Bangu, quarto colocado com 16 pontos, precisa vencer o Santo André e, de preferência, por uma margem boa de gols, assim evitando que a Inter de Limeira possa ultrapassá-lo.

Falando do clube do interior paulista, a Inter tem os mesmos 16 pontos e está com 35.1% chances de garantir a vaga. O time visita o Madureira-RJ, que tem 14 pontos e também busca a classificação.

O Boavista-RJ e o São Bento, que ocupam a sexta e sétima posições, respectivamente, travam mais um duelo de olho no G4.

EM BUSCA DA VAGA

O que os clubes precisam fazer para garantir a classificação?

Cianorte: um simples empate

Bangu: vencer e torcer para a Inter não vencer de goleada

Inter de Limeira: vencer e torcer por derrota de Cianorte ou derrota/empate do Bangu

Boavista: vencer e torcer para Bangu e Inter não ganharem os seus jogos

São Bento: vencer e torcer por tropeços de Bangu e Inter de Limeira

Madureira: vencer e torcer por tropeços de Bangu e Inter de Limeira, além de torcer por um empate entre São Bento e Boavista

PRÓXIMOS JOGOS

Todas as partidas do Grupo A7 serão disputadas neste sábado, às 15h. Confira os jogos:

Santo André x Bangu

Cianorte x Portuguesa

São Bento x Boavista

Madureira x Inter de Limeira