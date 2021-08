Série D: “Estou muito confiante”, diz novo reforço do Treze-PB sobre reta final da primeira fase

Campina Grande, PB, 26 (AFI) – O Treze-PB apresentou, em entrevista coletiva, seus três últimos reforços na tarde da última quarta-feira (25). Trata-se dos atacantes Núbio e Dener e do goleiro Geison. Os jogadores chegam para reforçar a equipe na luta por uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. Atualmente, a equipe ocupa o quinto lugar do Grupo A3, três pontos atrás do quarto colocado, que é o Atlético-CE, e precisa vencer nas duas rodadas que restam.

VEJA O QUE ELES DISSERAM

Se depender da confiança dos novos reforços, a equipe paraibana tem tudo para buscar a vaga. “Os jogos são um divisor de águas. Temos um elenco muito bom e qualificado, para chegarmos e sairmos com as vitórias”, disse o atacante Dener.

O goleiro Geison falou do que espera nas duas partidas restantes. “Contra o ABC-RN, é um jogo bem complicado, mas, conseguindo uma primeira vitória contra o Atlético-CE, a gente vai mais tranquilo, para conseguir vencer fora, o ABC-RN, também”.

Já o atacante Núbio se mostrou bem animado. “Eu já tenho um pouco mais de experiência e de rodagem, sei que hoje o clube se encontra em uma posição que precisa ganhar, e tem condições de ganhar, com um elenco repleto de boas peças. Estou muito confiante.”

PRÓXIMO JOGO

O jogo que pode manter o Treze-PB vivo na briga pelo acesso é o confronto direto contra o Atlético-CE, no próximo domingo, às 16h, em casa.