Série D: Ex-técnico de Botafogo e Sertãozinho pode acertar com clube do G4

Itabaiana, SE, 09 (AFI) – No mercado após a demissão de Evandro Guimarães, o Itabaiana está perto de acertar com o jovem técnico Rodrigo Fonseca. A informação é exclusiva do Portal Futebol Interior.

Rodrigo Fonseca dirigiu Sertãozinho-SP, Estrela do Norte-ES e Barcelona de Ilhéus-BA na atual temporada e chegaria para o desafio de recolocar o Tremendão no caminho das vitórias, uma vez que o clube sergipano está na seca há quatro rodadas.

O comandante paulista, aliás, conhece bem o Itabaiana. Ele passou por lá em 2014, quando realizou sete jogos comtrês vitórias, três derrotas e um empate.

Enquanto o martelo não é batido, o auxiliar Ferreira fica no comando do time, inclusive, para a preparação da próxima rodada.

CARREIRA!

O treinador, de 48 anos, começou a carreira comandando as categorias de base do Cruzeiro. Passou também por Botafogo-SP, Rio Preto, Inter de Lages-SC, Vitória da Conquista-BA, River-PI, Patrocinense-MG, URT-MG, Vitória-ES, Sertãozinho-SP, Estrela do Norte-ES e Barcelona de Ilhéus-BA.

Após empatar por 2 a 2 com o Murici fora de casa, o Itabaiana ficou na quarta colocação do Grupo A4 com 16 pontos. O Tremendão voltará a campo no domingo (15), às 16 horas, quando receberá o ASA no Mendonção, pela 11ª rodada.