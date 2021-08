Série D: Ex-treinador do Botafogo-SP comanda goleada histórica do ABC

Natal, RN, 10 (AFI) – A equipe do ABC, comandada pelo treinador Moacir Júnior, ex-Botafogo-SP, vive um bom momento na Série D do Campeonato Brasileiro. Após bater o Caucaia-CE pelo expressivo placar de 9 a 1, dentro do Frasqueirão. O resultado foi a segunda maior goleada na história da competição, atrás apenas da vitória do EC Pelotas sobre o São Caetano, por 9 a 0, na edição de 2020.

O técnico Moacir Júnior falou sobre o resultado.

“A equipe entrou realmente com um espírito muito determinado. Até os 15 minutos do primeiro tempo já tínhamos finalizados sete vezes. Das 19 finalizações que tivemos, foram feitos nove gols. Então praticamente metade dos chutes foram bem sucedidos. Isso mostra muita eficiência também. Jogamos de forma vertical, respeitando o adversário e seguimos no caminho em busca do acesso. Essa partida também serviu para mostrar que esquecermos competições passadas e que estamos focados no nosso objetivo”, disse.

ISOLADO

O resultado também manteve o time na liderança isolada do Grupo 3, com 22 pontos em dez jogos, quatro a frente do segundo colocado, o rival América-RN. Faltando quatro rodadas para o fim da primeira fase, o ABC precisa de apenas mais uma vitória, ou três empates, para se garantir matematicamente na próxima etapa da competição nacional. Com um aproveitamento de 73,3%, o time de Moacir Júnior é a terceira equipe com a melhor campanha na Série D.

PRÓXIMO JOGO

O time ainda possui o melhor saldo de gols de todo o torneio, com 16. Tendo o melhor ataque com 25 gols feitos e apenas nove tentos sofridos. O próximo compromisso do time de Natal será no domingo (15), contra o Atlético-CE, fora de casa.

