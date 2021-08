Série D: “Expectativa muito grande”, diz novo meia do Sergipe-SE em apresentação

Aracajú, SE, 27 (AFI) – O meia Elivélton foi apresentado pelo Sergipe-SE para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. O jogador de 28 anos, que já teve passagens por Guarani e Noroeste, se mostrou confiante no acesso da equipe para a Série C.

“Expectativa muito grande. Junto com meus companheiros quero ajudar bastante para conseguir o acesso. “, disse ele.

O jogador já treina com a equipe. No entanto, ainda não foi regularizado pelo BID e não possui previsão para estrear.

CAMPANHA

O Sergipe-SE ocupa o terceiro lugar do Grupo A4, com 19 pontos, mas ainda não garantiu vaga na fase seguinte. O próximo confronto é no domingo, às 16h, fora de casa, diante do Retrô-PE. Uma simples vitória garante a classificação da equipe.