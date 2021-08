Série D: Fast Clube anuncia contratação de volante com passagem pelo clube em 2016

Manaus, AM, 18 (AFI) – Nesta terça-feira, o Fast Clube anunciou a contratação do volante Emerson Martins, de 30 anos, para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

O atleta que está vindo do Concórdia, chega por empréstimo. É a segunda passagem dele pelo clube. A primeira foi em 2016, quando foi Campeão Amazonense.

TRAJETÓRIA

Natural de Santarém, no Pará, ele coleciona passagens por Floresta-CE, Brasiliense, Novo Horizonte, Ceilândia, Rio Branco-AC, Iranduba e recentemente, Brusque e Concórdia.

BRIGA PELA CLASSIFICAÇÃO

O Fast ocupa atualmente a quinta colocação do grupo 1 da Série D, com 13 pontos, três a menos que o primeiro do G-4, que é o Galvez.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O time volta a campo contra o Penarol, do domingo, às 16h, pela 12° rodada.

