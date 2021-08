Série D: FC Cascavel-PR contrata atacante ex-Grêmio e Vasco

Cascavel, PR, 25 (AFI) – O FC Cascavel tem um novo reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Trata-se do atacante Guilherme Biteco. O atleta que já teve passagens por grandes clubes como Grêmio e Vasco estava suspenso por doping e vai retomar sua carreira no interior do Paraná.

Biteco também já vestiu as camisas de equipes como Santa Cruz, Náutico e Paraná, seu último time, e chega com a aprovação do técnico Tcheco.

“O Biteco é um jogador que precisa do cuidado físico, com os problemas de cirurgia. No Paraná teve algumas dificuldades de lesão porque aceleraram muito o processo de jogo dele.

A gente já tem esse entendimento, conversei com ele sobre isso, vai ser tratado com mais carinho nesse sentido. Ele comprou essa ideia também. Tenho certeza de que, quando ele voltar a jogar, não vai ter as lesões. E ele não tendo as lesões, desempenhando o futebol dele, vai agregar muito”.

DOPING

O caso de doping de Biteco aconteceu em agosto de 2020, quando ele atuava pelo Paraná. O jogador se defendeu alegando que ingeriu o medicamento em um dia de folga para tratar uma dor de cabeça, e que não procurou obter qualquer vantagem esportiva.

O julgamento do atleta foi em abril deste ano e ele pegou um ano de suspensão, com a pena contando desde o registro do caso. Por isso, o atleta retorna nesse mês.

SÉRIE D

O FC Cascavel lidera o Grupo 8 e já garantiu classificação para a próxima fase da competição. São seis vitórias, seis empates e uma campanha invicta até aqui. O próximo compromisso é diante do Marcílio Dias, sábado, às 15h, em Cascavel, pela 13ª e penúltima rodada da primeira fase.