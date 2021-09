Série D: Fernando Marchiori ressalta importância da liderança da Lusa e prega pés no chão

[ad_1]



São Paulo, SP, 30 (AFI) – Após bater o Madureira, no sábado, por 2 a 0. A Portuguesa, do técnico Fernando Marchiori, já garantiu a classificação antecipada para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A Lusa lidera o Grupo A7 com 23 pontos.

Porém, o treinador deixa essa empolgação de lado e diz estar focado já na próxima partida, contra o Cianorte.

“Comemoração cabe sim aos nossos atletas, nossa diretoria, mas de minha parte não porque já estou pensando no Cianorte. A gente não dorme, fica pensando nisso, estamos aí perto de um início de Copa Paulista novamente, então, assim, graças a Deus foi mais um jogo importante, onde nós precisávamos dessa classificação, então estamos novamente brigando. A última vez, se não me falha a memória, eram grupos de quatro que a Portuguesa jogou em 2017 e foi a última colocada com sete pontos. A mudança é visível”, disse Marchiori.

ORGULHOSO

O treinador se diz orgulhoso do trabalho e ressalta a importância da liderança.

“Vai coroar um grande campeonato, vai coroar cruzamentos mais na frente, tudo isso você pensando em pontos estratégicos e profissionais seria importante em resgatar isso de a Portuguesa, como eu falei, não brigava. Hoje, por exemplo, no mínimo a Portuguesa termina e segundo do grupo. No mínimo somos os segundo. É motivo de muito orgulho para mim. De um trabalho decente, honesto de todas as áreas, e devolver isso para um clube desse tamanho é motivo de muito orgulho. As coisas têm que ser passo a passo que tudo acontece”, concluiu.

,