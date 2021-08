Série D: Ferroviário-CE dispensa dois e renova com atacante

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – O Ferroviário está passando por um período de renovação de contratos. Porém, alguns nomes não irão permanecer no clube. Caso do volante Felipe Macena, que viu seu contrato chegar ao fim e o clube optar por não renovar. O clube disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.

Mesma situação do o lateral-direito Roni, que foi emprestado ao América de Natal até o final da Série D do Brasileiro.

MAS TEVE QUEM FICOU

Por outro lado, o atacante Thiago Aperibé, que defendia o Ferroviário através de empréstimo, renovou e agora tem contrato em definitivo com o clube coral até agosto de 2023.

PRÓXIMA PARTIDA

Na próxima rodada, o Tubarão entra em campo no domingo, às 20h, contra o Santa Cruz.

