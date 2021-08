Série D: Fluminense-PI define treinador para temporada de 2022

Teresina, PI, 12 (AFI) – Pouco antes do início da tarde, o Fluminense-PI, anunciou seu novo treinador. Trata-se de Marcelo Vilar, ex-treinador do Altos. Ele chega para comandar o time em 2022 no Campeonato Piauiense, Série D e Copa do Brasil.

O Vaqueiro também disputa as eliminatórias da Copa do Nordeste, que ainda não tem data e confrontos definidos pela CBF.

TRAJETÓRIA NO ALTOS

Em sua passagem recente, foi campeão Piauiense. O treinador comandou o Jacaré em 19 jogos nesta temporada, mas foi demitido pelo Alviverde no meio da disputa da Série C com o time fora da zona de classificação à próxima fase.

OUTROS CLUBES DA CARREIRA

começou sua carreira como treinador no Horizonte, do Ceará, em 1996. O técnico viveu grande fase ao passar por Palmeiras, Ceará e Fortaleza, e acumulou passagens recentes por Treze, Central e Ferroviário, onde faturou acesso e título da Série D.

