Série D: Focado na classificação, Treze confirma contratação de meia ex-Manaus

Campina Grande, PB, 11 (AFI) – De olho na classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, o Treze-PB segue em busca de reforços para qualificar ainda mais o seu elenco na busca pela classificação. Tanto que, na manhã desta quarta-feira (11), o time alvinegro confirmou a contratação do meia Evair.

Aos 29 anos, o meio-campista chega por indicação do técnico Welington Fajardo com quem trabalhou na temporada passada no Manaus-AM. Evair também tem passagens por Resende-RJ, Ypiranga-RS e URT-MG, onde disputou a elite do Campeonato Mineiro neste ano. Também teve uma rápida passagem pelo futebol da Moldávia.

Ele já foi apresentado e deve incorporar o elenco à partir do treino desta tarde. Além dele, a diretoria do Treze segue em busca de mais um reforço para fechar o grupo. O alvo é um atacante de origem que não teve o nome revelado.

Com 13 pontos somados, o Treze aparece na quarta posição do Grupo A3, dentro da zona de classificação. A equipe alvinegra volta a campo neste sábado (14) quando visita o Sousa, no Estádio Marizão, às 16h.